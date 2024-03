Rientro chiave per il Porto di Sérgio Conceição, che domani proverà a conquistare la qualificazione ai quarti di finale di Champions League sul campo dell'Arsenal partendo da una situazione di vantaggio di un gol. Tra i 24 giocatori che sono partiti per Londra, infatti, c'è anche Mehdi Taremi, ai box dallo scorso 12 febbraio a causa di un infortunio all'adduttore della coscia destra. L'attaccante iraniano, promesso sposo dell'Inter, si è allenato regolarmente in gruppo e sarà un'opzione importante da sfruttare per i Dragoes.