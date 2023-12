Sono due le gare delle 18.45 in programma nell'ultimo martedì della fase a gironi di Champions League. A scendere in campo è il Gruppo B del già qualificato Arsenal: i Gunners fanno tappa in casa del PSV e passano in vantaggio verso la fine del primo tempo con la rete di Nketiah, vantificata dalla preziosa rete del pari di Vertessen che regala il biglietto per il prossimo turno agli olandesi. Le due squadre, entrambe agli ottavi, non vanno oltre l'1-1.

L'altro match va invece in scena in Francia, dove il Lens vince 2-1 contro il Sivigilia e saluta l'Europa che conta: i padroni di casa, che sbloccano la gara al 63' con il rigore di Frankowski e si fanno riprendere da quello di Ramos, vincono nel finale con Fulgini e retrocedono in Europa League.