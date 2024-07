Lionel Scaloni, ct dell'Argentina, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Ecuador, valida per i quarti di finale di Copa America. Di seguito le parole riprese dai colleghi di Diario Olé. Lautaro Martinez e Julián Alvarez insieme dall'inizio? "Potrebbe essere, come no. Hanno già giocato insieme contro l'Ecuador e prenderemo la decisione dopo l'allenamento di oggi. Non escludiamo nulla a priori perché hanno lavorato bene ed è un'opzione, ma prenderemo una decisione dopo aver visto l'ultimo allenamento".

Il numero 9 cambia con o senza Messi?

"Non è mai stato così. Julián e Lautaro hanno giocato con Leo, se guardiamo le statistiche è così. Quello che conta è se Leo non gioca, questa è la realtà per tutti, non solo per me. Cercheremo di convincerlo a esserci e poi se non c'è cercheremo il meglio per la squadra. Ma è partita dopo partita che la squadra si forma in base all'avversario".

Messi giocherà?

"Non ho ancora parlato della sua situazione, mi sembra giusto aspettare l'ultimo momento. Oggi ne parlerò sicuramente, perché manca un giorno alla partita e mi è sembrato giusto che si prendesse il suo tempo e si allenasse per quanto possibile. Prima dell'allenamento parlerò con lui e poi prenderemo la decisione".