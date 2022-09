"Quella di oggi è stata una partita emozionante per il nostro staff tecnico perché abbiamo chiuso quattro anni indimenticabili ed emozionanti. Abbiamo attraversato momenti duri, ma credo che il bilancio sia positivo". Lo ha detto Lionel Scaloni, c.t. dell'Argentina, a margine del 3-0 in amichevole sulla Giamaica. "È un processo positivo e ci siamo divertiti molto. Grazie ai giocatori e alle persone che ci hanno sempre supportato. Dybala nemmeno in panchina? È stata una nostra decisione, dello staff tecnico, quella non rischiare Paulo. Lui avrebbe voluto giocare, ma ho preferito non rischiarlo".