Lionel Messi aspetta l'Italia e le dà appuntamento a Wembley. La stella dell'Argentina, avversaria degli azzurri nella finalissima tra detentori della Copa America e campioni d'Europa in carica, parla anche della sfida con la squadra di Mancini nella lunga intervista concessa a TyC Sports: "Anche per noi è una bella prova - ammette la Pulce -. L'Italia è campione d'Europa, se avesse partecipato alla Coppa del Mondo sarebbe stata la favorita. È stata abbastanza sfortunata da essere esclusa: avrebbe potuto qualificarsi prima nel girone, ma poi è rimasta senza il Mondiale. Sicuramente sarebbe stata una delle candidate principali: se fosse stata nel sorteggio, nessuno avrebbe voluto incrociarla. Per noi è un bel banco di prova per continuare a crescere, a migliorare e raggiungere nel migliore dei modi il nostro obiettivo, che è la prima partita del Mondiale".