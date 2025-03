Giancarlo Antognoni, capo delegazione della Nazionale Under 21, in vista dell'Europeo in Slovacchia del prossimo giugno fa affidamento sui fratelli Sebastiano e Pio Esposito affinché possano trascinare gli Azzurrini nella competizione: "Io spero sinceramente nei fratelli Esposito, Sebastiano e Francesco Pio, vorrebbe dire che segneremo tanto e che potremo fare strada", le parole dell'ex capitano della Fiorentina a Sky Sport.