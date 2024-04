Ex difensore brasiliano, che in Italia ha vestito le maglie di Napoli, Milan e Torino, André Cruz ha confessato un suo personale auspicio in vista del derby di Milano che lunedì sera potrebbe consegnare lo scudetto della seconda stella all'Inter: "Noi siamo tifosi del calcio, sportivi, quindi il mio augurio è quello di vedere una bella partita - le sue parole ai microfoni di AreaNapoli.it -. Mi aspetto di vedere uno spettacolo di qualità, degno del valore delle due squadre. L'Inter ha ormai vinto lo scudetto, ma il derby è sempre una gara particolare, aperta a qualsiasi risultato. Spero che i grandi calciatori di Inter e Milan ci possano deliziare con i loro colpi".