Vittoria sonora quella di ieri ottenuta contro il Galles dal Belgio, orfano di Romelu Lukaku alle prese con l'infortunio al piede rimediato nel match contro l'Olanda. Problema fisico che molto probabilmente costringerà i Diavoli Rossi a fare a meno ancora una volta del suo leader, al quale però non vuole rinunciare il commissario tecnico Roberto Martinez che a fine match ha espresso la sua volontà di avere Big Rom comunque con il resto del gruppo a prescindere dalle possibilità fisiche di scendere in campo: "Preferisco che viaggi con noi in modo che sia in costante contatto con lo staff medico" ha detto in vista della terza gara di Nations League, in programma contro il Galles.