A margine della conferenza stampa tenuta quest'oggi, Mario Giuffredi, agente di Giovanni Di Lorenzo, ha parlato ulteriormente della scelta del giocatore di rimanere a Napoli ai microfoni di Sky Sport: "Giovanni ha deciso di rimanere perché abbiamo avuto la certezza che tutte le componenti, dall’allenatore al direttore, passando per la proprietà, avessero la voglia assoluta di volerlo tenere, facendolo l’uomo simbolo del progetto di Antonio Conte. In questi due mesi non ho fatto altro che trasferire i miei pensieri e le mie sensazioni al giocatore, con Di Lorenzo che, dopo dei giorni di riflessione, ha scelto in autonomia di rimanere".

Il procuratore poi aggiunge: "Ho fatto finta di non essere d’accordo dicendogli che doveva andare via, per capire quanto fosse convinto della sua decisione al 100%. Ma era determinato e la vicenda si è conclusa così. L’avvento di Conte è stato fondamentale. Quando ci siamo incontrati gli ho spiegato tutte le motivazioni per le quali lui voleva andare via, e Conte si è affiancato a noi lavorando con noi per risolvere tutte le problematiche sorte".