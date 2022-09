Ancora scottato per il modo in cui Dusan Vlahovic ha deciso di lasciare la Fiorentina per andare alla Juve lo scorso gennaio, Rocco Commisso, patron viola, ha spiegato che esiste solo una via accettabile per la quale sarebbe pronto a riaccogliere l'attaccante serbo al Franchi: "Non riprenderei Vlahovic, o forse lo farei per 10 milioni di euro come ha fatto l’Inter con Lukaku", ha detto in esclusiva Sportitalia, ovviamente riferendosi all'operazione realizzata in prestito dal club milanese con il Chelsea a fine giugno.