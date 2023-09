Nicola Amoruso, ex attaccante, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di '1 Football Club', trasmissione in onda su 1 Radio Station. In particolare si è soffermato sul derby di Milano del prossimo 16 settembre: "Devo dire che è una bella lotta, entrambe le squadre mi piacciono molto. Hanno cambiato tanto ma in maniera intelligente. Con l’addio di Maldini e Massara si pensava a un Milan in difficoltà, invece la società ha lavorato nel modo giusto. L’Inter, invece, sembra essere partita molto bene e che abbia le idee chiare".