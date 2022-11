Intervistato da Milan TV per parlare anche dei derby di Milano, Massimo Ambrosini ricorda la doppia sfida in semifinale di Champions League del lontano 2003: "La rivalità in quegli anni, non me ne vogliano adesso, era diversa - ricorda l'ex centrocampista rossonero -. Non ci potrà mai essere un derby più importante di quello per la posta in palio, per il momento, per i giocatori e per cosa volesse dire. Nella prima partita ero squalificato, è stata molto tesa e bloccata. Ma lo è stata anche la seconda, e secondo me se Sheva non si inventa il gol si va ancora in quella direzione lì, in una specie di limbo da 180 minuti".