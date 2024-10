Presente negli studi di DAZN nel post partita di Milan-Napoli, l'ex centrocampista rossonero, Massimo Ambrosini ha lodato le doti della squadra di Antonio Conte: "Dal punto di vista del gioco non ha dominato in lungo e in largo la partita, ma che con la sua solidità difensiva sta facendo la differenza. Il Napoli fa una fatica enorme a prendere il gol e in un modo e nell'altro segna. È una squadra con grande solidità mentale". Poi ha avvisato le pretendenti allo scudetto: "Questa vittoria del Napoli è un segnale".