Amantino Mancini ha risposto a FootballNews24 ad alcune domande riguardanti la corsa scudetto, nonché il lavoro di José Mourinho alla Roma. “Un allenatore come Mourinho alza immediatamente il livello della società e della squadra che allena. Ovviamente, durante l’arco della stagione, ci sono alti e bassi e questo accade in qualsiasi club. Io credo che come primo anno a Roma sia da considerare positivo".