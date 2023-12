Altro riconoscimento da mettere in bacheca per il direttore sportivo dell’Inter, Piero Ausilio, che il prossimo venerdì verrà insignito del Premio Fortunato De Agazio, nato in onore allo storico dirigente della grande Inter di Angelo Moratti. Il direttore sportivo dei nerazzurri, al quale verrà consegnato personalmente il riconoscimento presso la sala Murmura della Camera di Commercio di Vibo Valentia alle 18.00 del 15 dicembre, sarà premiato con un'opera d'arte creata dall’orafo Spadafora.