"Cerchiamo di essere competitivi e attenti sui costi. Questo focus sui risultati sportivi che portano ricavi, purtroppo salta se viene meno il Decreto Crescita" ha detto l'amministratore delegato del Milan, Giorgio Furlani al 'DLA Piper Sport Forum'. "Senza ci sarebbe la distruzione del calcio italiano. I risultati europei dello scorso anno, in quelli precedenti non si ottenevano.

A livello economico siamo sotto altri mercati, siamo in un contesto difficile, è praticamente impossibile fare un progetto stadio, abbiamo limitazioni sugli extracomunitari, una lunghezza dei contratti più corta di altri Paesi. L'unica leva che ci rende competitivi è il Decreto Crescita. Il prossimo anno verranno mantenuti i pezzi da novanta? Non lo so vediamo".