Occasioni speciali per la Pergolettese, impegnata nel giro di pochi giorni nei test amichevoli contro Inter e Milan. Il tecnico del club protagonista in C, Giovanni Mussa, ne ha parlato a Radio Sportiva: "Non capita tutti i giorni di incontrare squadre di un certo spessore e farlo in quattro giorni provoca un carico emozionale importante: i ragazzi hanno affrontato Inter e Milan con grande serenità, portando a casa una bella esperienza. Una differenza a tutti livelli tra noi e loro: a livello di cilindrate come dico io e di conseguenza anche a livello tecnico, la palla circola più velocemente ed a livello tattico arrivi un attimo dopo. Il divario non è colmabile ovviamente".