Finisce in parità il posticipo serale tra Roma e Fiorentina, ma all'Olimpico è successo di tutto. La squadra giallorossa passa in vantaggio dopo pochissimi minuti con Lukaku, ma qualche minuto dopo perde per infortunio Dybala. La Roma nel secondo tempo rimane in inferiorità numerica per il rosso rimediato da Zalewski, pochi secondi dopo arriva la rete dell'1-1 di Martinez Quarta. Finita qui? No perché Lukaku nel finale lascia la Roma in 9 dopo un'entrata bruttissima su Kouame. La Roma è quarta a quota 25 punti con il Bologna, uno in più della Fiorentina.