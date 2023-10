Demetrio Albertini torna a parlare del futuro di San Siro. L'ex centrocampista del Milan, intervenuto a Radio TV Serie A, appare fiducioso sul fatto che la Scala del Calcio non venga abbattuta: "Da quanto si legge, si capisce e so, San Siro difficilmente verrà abbattuto, bisogna capire come poterlo riconvertire in un edificio idoneo alla città - le sue parole -. Bisognerà capire se rientrerà nel palinsesto della candidatura per lo svolgimento degli Europei o se i piani verranno cambiati.

Fino ad oggi abbiamo visto diversi progetti così come si è parlato di diverse zone che poi sono cambiate. Io penso che questa sia una necessità per Inter e Milan di trovare una casa importante per due società che stanno investendo tanto".