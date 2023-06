In qualità di presidente dell'ECA, Nasse Al-Khelaïfi ha apprezzato il dietrofront fatto dalla Juve rispetto al progetto Superlega, torneo d'élite che ormai conta solo due partecipanti, Real Madrid e Barcellona, dopo l'uscita in momenti diversi degli ex club ribelli: "È una decisione intelligente quella di andarsene da parte loro, non c'è futuro lì - le parole del numero uno del PSG raccolte dalla BBC -. Stanno sprecando tempo, energia e denaro. Ha senso tornare in famiglia.

Tutti commettono errori, ma le persone intelligenti si rendono conto dei propri sbagli e li correggono. Diamo il benvenuto a chiunque si renda conto dei propri errori. Questo è ciò che dovrebbero fare".