"Non credo ci sia molto da dire, non è più una minaccia per noi". Ad esprimersi in questi termini sulla Superlega è Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG e tra gli esponenti in prima fila contro il progetto promosso da Real Madrid, Barcellona e Juventus: "Dobbiamo lasciarci alle spalle l’ego, il potere e il denaro e sviluppare il club nel modo migliore per farli crescere - prosegue nell'intervento al 'Marca sport week Malaga 2023' organizzato da Marca -. La prossima settimana ci saranno delle grosse novità che riguarderanno il mondo del calcio in generale.