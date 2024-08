Lele Adani, intervenuto nel podcast 'Viva El Futbol', in onda sui canali social de La Fiera del Calcio, ha parlato dell'Inter, soffermandosi soprattutto su Frattesi: " Per me Frattesi giocherà, troverà spazio. Se giochi con l’Atletico Madrid devi avere fiducia di far giocare le seconde linee, altrimenti non serve a niente prendere i famosi venti titolari. Barella è più avanti di Frattesi, è un altro giocatore. L’Inter vince il campionato l’anno scorso anche grazie gli interventi dalla panchina di Frattesi. Ma con Barella c’è differenza. E non so se sarà mai colmata", ha concluso.