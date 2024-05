Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola sono pronti alla loro nuova avventura. Dopo il divorzio con Bobo Vieri, i tre 'salottisti' della Bobo TV si apprestano a lanciare la streaming tv social Viva El Futbol. Questa fa capo come editore e come raccolta pubblicitaria a Dorvan, newco fondata da Marco Valenti e Alberto Gugliada, ex AdPlay ora controllata dal 2022 dall’olandese Azerion. Viva El Futbol, le cui trasmissioni coincideranno con l’inizio del prossimo campionato di Serie A, è definita come una formula di analisi calcistica e intrattenimento completamente rinnovata e orientata alla massima interazione col pubblico e si presenta come un format multimediale capace di adattarsi agilmente tra tutte le piattaforme, dal web ai social.

A partire dal prossimo 19 agosto 2024, per almeno due puntate a settimana, Viva El Futbol sarà raggiungibile su tutte le piattaforme social, sia in diretta che con contenuti esclusivi on demand." Siamo molto felici di aver contribuito alla nascita di questo format, che in tanti attendevano, e che da un punto di vista progettuale e tecnologico ha rappresentato un’entusiasmante sfida da vincere. Siamo certi che anche i brand e le agenzie che scelgono di investire nello sport e nella narrazione sportiva vi sapranno scorgere un’opportunità di visibilità e un punto di incontro con gli utenti molto interessante", spiegano Valenti e Gugliada di Dorvan.