Daniele Adani ha analizzato ieri durante La Domenica Sportiva la situazione della nazionale in vista di Israele-Italia. "Le valutazioni, quando si gioca ogni tre giorni, diventano ipotesi certe quando arrivi in prossimità della partita. Vent'anni è un conto e trenta è un altro. A venti si corre di più. Chi ha una condizione migliore può permettersi più partite, gli altri devono gestire. L'allenatore e lo staff sono lì a guardare, non credo sia assurdo pensare che 3-4 giocatori debbano essere valutati e nel caso entrare nel secondo tempo perché nell'ultima mezz'ora è un'altra partita".

"Chi sono i pilastri azzurri? Uno non può giocare ed è Calafiori - continua Adani -. Bastoni per me deve andare in campo e del portiere neanche parliamo. Uno non è stato convocato ed è Barella, gli altri vanno gestiti. Quello che ha giocato di più è Frattesi che ha fatto 14 presenze su 15 ma nell'Inter non è titolare. Vanno cercati e trovati ma non lo fai dall'oggi al domani".