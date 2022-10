Lele Adani , durante la 'Bobo Tv' su Twitch , ha commentato gli sviluppi nerazzurri, partendo a ritroso: "Anche Brozovic è andato male in qualche partita, come ad Udine. Ma l'Inter ha bisogno di lui. E, pur sottolineando gli aspetti positivi di Calhanoglu nella fase di prima costruzione, voglio sottolineare ancora di più Mkhitaryan, che ha dato molta credibilità al suo lavoro. Brozovic è un valore unico. Dimarco? Ha due ruoli, terzo e quinto. Ma in realtà fa anche il quarto, nello svolgimento dell'azione fa il numero '8'. Sa tagliare ricoprendo la zona della rifinitura. Costruisce stretto ma anche largo".

Può fare il Jordi Alba?

"Certo. A San Siro, mercoledì, mi sono focalizzato su di lui. Non vedo tanti terzini sinistri più forti di lui in Europa. Ho rispetto per Theo, Davies. Ma le performances di Dimarco sono complete, da giocatore che si abbina con la difesa a tre quando deve fare tutta la fascia. Ma l'interpretazione è da pedina moderna. Perfettamente all'interno della titolarità del ruolo. L'altezza non fa la marcatura è una frase che andrebbe apposta nella tavoletta delle leggi. L'attenzione fa la marcatura, non l'altezza".