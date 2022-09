Il Lecce fa il colpaccio, mettendo in saccoccia tre punti dal rilievo sostanzioso in ottica salvezza: all' Arechi di Salerno finisce 1-2 una gara dai due volti. Il primo tempo è marchiato dall' assolutismo contropiedista del Lecce , che diverse ghiotte possibilità le sciupa, ma il pertugio giusto lo trova comunque in contropiede: Ceesay si getta negli spazi, raccoglie l'assistenza immediata di Hjulmand dopo un recupero palla istantaneo, e salta Sepe stappando l'incontro con l'appoggio facile facile a porta sguarnita. Nella ripresa Nicola cambia modulo passando dal 3-5-2 al 4-4-2, così la Salernitana trova la reazione con dinamismo e piglio sugli esterni, gli stessi ingredienti che aveva messo all'Allianz Stadium nel primo tempo contro la Juventus .

I TENTATIVI E LA RISOLUZIONE. Ci prova Piatek con il destro in diagonale respinto da Falcone. Sull'angolo successivo è la clamorosa svirgolata di Gonzalez a rimettere in equilibrio il confronto, beffando il proprio portiere Falcone. Dopo l'1-1 i ritmi s'abbassano e le fasi di studio aumentano sensibilmente. E quest'abbassamento rimescola un po' le carte. Lo stesso fa Baroni (squalificato, ndr), che inserisce Strefezza, che al minuto 83 traccia un arco perfetto a giro che bacia la rete facendo esplodere il settore ospiti. Vani i timidi assalti finali, non sfruttati da Kastanos (destro addosso a Falcone) e Valencia (torsione aerea scomposta tra le braccia del portiere dei salentini). Giallorossi che salgono a quota 6 punti, vincendo per la prima volta andando in vantaggio in questa stagione.