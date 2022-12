Ex calciatore, tra le altre del Cagliari, Robert Acquafresca, ex calciatore è stato intervistato in eslclusiva da Sportitalia, dove ha risposto su vari temi che riguardano il campionato italiano, rispondendo anche sull'ex Inter e Cagliari, nonché suo ex compagno, Radja Nainggolan e sul connazionale del Ninja, Romelu Lukaku sul quale spezza una lancia a favore.

Nainggolan è stato scaricato dall'Anversa, con il presidente della società belga che lo ha attaccato con parole forti. Lei che lo ha conosciuto cosa ne pensa?

"Sono valutazioni che ha fatto la sua ex società e quindi bisogna rispettarle; credo di conoscere Radja molto bene, ci ho giocato insieme e ho avuto modo di conoscerlo sia come calciatore sia come persona. Lui è così come si mostra, nel bene e nel male. Credo che la sua carriera possa continuare, farebbe comodo a molte squadre di Serie A".