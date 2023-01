L’Inter rischia la clamorosa eliminazione ma alla fine passa il turno ai supplementari contro un ottimo Parma. Al termine del match di Coppa Italia è il match winner Francesco Acerbi a commentare ai microfoni di Inter TV il 2-1 di San Siro: “Abbiamo vinto a questo è l’importante perché nel calcio conta vincere. Siamo andati un po’ in difficoltà, abbiamo rischiato di portarla ai rigori. Per fortuna non ci siamo disuniti e alla fine siamo riusciti a vincerla, contava soltanto passare il turno".