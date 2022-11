Nell'immediato prepartita di Atalanta-Inter, Francesco Acerbi rilascia alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN: "Cosa manca a questa Inter? Manca la vittoria, in casa stiamo facendo bene ma fuori abbiamo difficoltà. Ci serve più continuità, oggi possiamo finire l'anno nel modo migliore e dobbiamo vincere assolutamente. A noi manca un pizzico di concretezza e questo fa sì che partite nelle tue mani poi ti sfuggano. Serve più cattiveria per portare a casa il risultato che in trasferta manca".