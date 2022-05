Sono lontani i tempi in cui la Serie A era il campionato più bello del mondo. Ora ci accontentiamo sia avvincente, come ai vertici della classifica, dove si sta infiammando il duello tra Milan e Inter: "Quest'anno è un torneo molto emozionante e interessante, ma che ci sia un problema di competitività delle nostre squadre è dato dai risultati internazionali - ha sottolineato Giancarlo Abete, presidente della LND, a Italpress.com -. Visto il numero limitato di giornate dalla fine, è sempre favorito chi ha più punti in classifica perché gli altri devono rincorrere. Prima che l’Inter perdesse a Bologna, eravamo tutti convinti che fosse la favorita, oggi la situazione è diversa. In questo momento è il Milan a essere avvantaggiato".