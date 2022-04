Intervistato da JuventusNews24, l'ex centrocampista del Cagliari Nelson Abeijon si è detto favorevole alla decisione di Paulo Dybala di lasciare la Juventus: "Il problema di Dybala è che non è quello di 2-3 anni fa quando faceva molto bene. Ha avuto Covid e infortuni e ora non sta facendo grandi cose. A me dispiace che dopo tanti anni di Juve andrà via, non è facile. Molte volte il giocatore per far bene deve cambiare squadra e mentalità. Mi auguro che per il suo bene possa tornare ad essere un grande giocatore".