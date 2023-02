Intervistato da Calciomercato.com, l'agente Alessandro Moggi ha raccontato degli aneddoti legati al passaggio di Diego Milito dal Racing Avellaneda al Genoa: "La trattativa l'ho fatto io. Mega riunione da Enrico Preziosi che aveva bisogno di un attaccante, io non avevo visto giocare Milito dal vivo ma gliel'ho proposto perché mi fidavo di chi me l'aveva segnalato. Gli raccontai caratteristiche completamente diverse rispetto a quelle reali, ma lui si fidava di me e dopo mezz'ora l'aveva preso senza vederlo: 2 milioni di dollari.