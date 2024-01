E' cominciato in questi minuti l'allenamento dell'Inter alla vigilia della semifinale di Supercoppa italiana contro la Lazio. Sul campo dell’Al Riyadh, Simone Inzaghi sta dirigendo i lavori con il gruppo al completo, a eccezione ovviamente di Juan Cuadrado che è rimasto a Milano. Di seguito il video girato dai colleghi di Tuttomercatoweb.com:

