Altissima tensione ieri all'Allianz Stadium, in campo e sugli spalti. Un episodio, in particolare, ha visto coinvolto l'attaccante dell'Inter Edin Dzeko: uscito nei minuti finali per fare spazio a Robin Gosens, il bosniaco, una volta accomodatosi in panchina, è stato apostrofato da un tifoso juventino seduto nei paraggi al punto tale da scatenare la reazione del giocatore che una volta giratosi ha rivolto al suo interlocutore una frase eloquente: "Alzati se hai i c...i", prima di venire trattenuto da un collaboratore di Simone Inzaghi.