In attesa del via libera per il suo arrivo all'Inter, Paulo Dybala tiene il piede ben caldo anche in vacanza. L'attaccante argentino ha preso parte ieri a 'The Beautiful Game', un'amichevole a scopo benefico tra due squadre capitanate dalle ex stelle della Nazionale brasiliana Ronaldinho e Roberto Carlos, trovando anche la via del gol su assist di Vinicius Junior dopo una finta in area a beffare il portiere.