Giornata calda (in tutti i sensi) per l'Inter. Continua il via vai nella sede dei campioni d'Italia e l'ultimo ad entrare nei locali nerazzurro è Maurizio Scaccabarozzi, collaboratore dell'agente Beppe Riso (giunto pochi minuti dopo). Da capire i motivi della visita, probabilmente il tema resta quello relativo al futuro di Oristanio.