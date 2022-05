Per la 27^ volta nella sua carriera arbitrale il sig. Daniele Doveri dirige una gara dell'Inter (la quinta direzione stagionale). Il fischietto di Volterra è stato designato dall'AIA per la sfida tra il Cagliari e i nerazzurri, match valevole per la 37^ giornata di Serie A. Gli assistenti sono Ranghetti e Vivenzi. Il IV uomo è Massimi, al VAR c'è Di Bello con l'ausilio di Zufferli. I ritmi sono ovviamente elevati perché è alta la posta in palio. E sin dal primo minuto Doveri deve tenere occhi e orecchie sull'attenti per monitorare con minuziosa attenzione ogni contingenza episodica. E in alcune circostanze non gli riesce. All'11' viene correttamente annullato il gol a Skriniar, con il check del VAR, per un accompagnamento con l'avambraccio. Convalidato precisamente, nonostante le proteste dei sardi, il vantaggio marchiato dalla zuccata di Darmian, lesto a prendere il tempo su Lykogiannis. Manca, sul finire di primo tempo, un giallo a Dalbert. E ad inizio partita viene ravvisata un'irregolarità di Rog su Calhanoglu, ma il fallo non c'è. Nella ripresa c'è più fluidità nello sviluppo del gioco, ma questo non sempre aiuta Doveri a tenere l'ordine delle situazioni.

Di seguito gli episodi più rilevanti da segnalare:

3' - Proteste nerazzurre per un presunto contatto tra Calhanoglu e Rog. Doveri mette mano al fischietto ma sbaglia perché i giocatori nemmeno si sfiorano: il centrocampista rossoblù accentua la caduta traendo in inganno il direttore di gara.

7' - Ancora Rog protagonista di un duello. Questa volta con Darmian, che entra duramente (prendendo anche il pallone) commettendo irregolarità.

11' - Primo episodio davvero importante dell'incontro: Skriniar impatta il pallone accompagnandolo in maniera fortuita con l'avambraccio destro. Proprio sulla linea di porta. Gol annullato giustamente tramite il check del VAR.

19' - Intervento duro di Skriniar su Joao Pedro lungo il settore sinistro d'attacco dei sardi. Proteste inutili dello slovacco, il tocco falloso è ravvisato da Doveri.

26' - Vantaggio nerazzurro: Darmian prende l'ascensore e sale in cima a Lykogiannis, sbloccando il punteggio. Il Cagliari si lamenta per un possibile fallo, che nella realtà dei fatti non c'è. E il gol viene precisamente convalidato.

37' - La prima ammonizione del match va a Darmian, per un fallo in ritardo su Rog diretto in contropiede.