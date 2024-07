Zero passi avanti per l'Inter in direzione Jakub Kiwior. Secondo Fabrizio Romano, esperto di mercato, al momento non ci sono novità per quanto riguarda la trattative che porterebbe il polacco in nerazzurro.

Anzi, come scrive Romano sui social, nonostante le continue indiscrezioni in tal senso, finora non ci sarebbero stati colloqui nè tra l'Inter e l'Arsenal né tra l'Inter e il difensore ex Spezia. Nessun accordo e nemmeno trattative. Insomma, tutto in alto mare...