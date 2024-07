Chi nasce a Bahia Blanca, nasce coi geni dello sport dentro di sé. Che si tratti di calcio o di basket: gli esempi sono tanti, basti pensare a Manuel Ginobili, Rodrigo Palacio, Alejandro Montecchia, Bruno Cerella o German Pezzella, giusto per fare qualche nome a bruciapelo. Non è esente da questo lieto destino Lautaro Martinez, che si è imposto all'attenzione con le sue doti da calciatore ma che quest'oggi ha fatto sfoggio anche di una discreta abilità anche con la palla a spicchi in un video pubblicato su Instagram dal fratello Jano, guarda caso giocatore di pallacanestro nel campionato locale.

La precisione e la tecnica del tiro del Toro non sono sfuggiti allo staff de La Giornata Tipo, da anni punto di riferimento degli appassionati di basket con le sue storie e le sue cronache dedicate a tutto l'universo della pallacanestro, commentato con competenza ma anche con toni molto leggeri e divertenti. E proprio da loro, dopo un elogio delle qualità cestistiche di Lautaro, parte un'inedita indiscrezione di mercato: "Lautaro Martinez è in bilico tra l’Inter e i Dallas Mavericks che sono alla disperata ricerca di un tiratore".