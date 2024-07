Domani sera, al Manuzzi di Cesena, l'Inter giocherà contro il Las Palmas la prima amichevole pre-stagionale davanti ai propri tifosi dopo aver disputato a porte chiuse, in quel della Pinetina, i test con Lugano e Pergolettese. Un appuntamento che i tifosi potranno seguire anche in tv: la sfida, con kick-off alle 19:30, infatti, verrà trasmessa in diretta da DAZN e Inter TV. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet.