Nantes-Inter, contatto stabilito. Le due squadre hanno interessi comuni e potrebbero sfruttare i prossimi giorni per costruire una grande operazione di mercato con due trasferimenti, coi gialloverdi francesi che puntano a realizzare la migliore operazione in uscita della propria storia. Nel mirino dei nerazzurri, come noto, c'è Nathan Zézé, giovane difensore per il quale i Canaris hanno rifiutato una prima proposta da 13 milioni di euro, ma per il quale, secondo il portale Maxifoot.fr, l'Inter è pronta a sferrare il contrattacco proponendo una cifra ancora più alta e più vicina ai desideri del club della Loira.

Nell'operazione, inoltre, in Viale della Liberazione sono pronti a inserire una contropartita nel ruolo di portiere: il tecnico Antoine Kombouare, che prepara la partenza di Alban Lafont, valuta infatti i nomi di Filip Stankovic e anche di Andrei Radu. Insomma, può prospettarsi un'operazione di quelle importanti per la felicità di entrambe le sponde.

