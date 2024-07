Un altro portiere spagnolo per il Genoa? Dopo aver ceduto Josep Martinez all'Inter, il Grifone ha incassato l'apertura al trasferimento in rossoblu di David De Gea, free agent dal 1° luglio, la data in cui è scaduto il suo contratto con il Manchester United. Ora, svela Sky Sport, tocca al club ligure capire se affondare il colpo per il classe 1990 oppure orientarsi su altri profili.