Il Las Palmas ha chiuso la sua pre-season in quel di Marbella pareggiando 1-1 contro il Granada. Una beffa per i gialloblu, in vantaggio grazie al gol di Ivan Cedric fino a due minuti dalla fine, quando hanno incassato la rete di Serigne Faye. La squadra di Luis Carrión, quindi, dopo aver perso con il Como e fatto 0-0 con l'Al-Sadd, è ancora alla ricerca della prima vittoria. Domani, al Manuzzi, proverà il colpaccio contro l'Inter campione d'Italia.