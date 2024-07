Sconfitta all'esordio sulla panchina della Juventus per Thiago Motta. La squadra bianconera è stata sconfitta in amichevole per 3-0 dal Norimberga, squadra che milita nella Zweite Bundesliga, la Serie B tedesca.

Apre le marcature Jander nel primo tempo, nel finale di gara il Norimberga rifila altri due gol con Forkel e Janish. Da segnalare un calcio di rigore sbagliato da Vlahovic sul risultato di 1-0.

Se nel primo tempo Thiago Motta ha schierato una Juve piena di giovani, ad inizio ripresa il tecnico bianconero ha inserito in campo giocatori del calibro di Vlahovic, Fagioli, Cambiaso, Gatti e Weah. Una sconfitta pesante destinata già a far discutere, pur trattandosi di un'amichevole estiva.