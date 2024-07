Walter Sabatini, ex dirigente di Roma e Inter, elegge favorita e rivelazione della prossima Serie A ai microfoni di OK Calciomercato: “La favorita rimane l’Inter. I nerazzurri hanno migliorato la squadra che lo scorso anno ha dominato il campionato quindi è normale che sia così. Come sorpresa dico la Roma perché sta lavorando con un’idea ben precisa anche sul mercato e sta facendo bene in generale. Per me farà bene”.