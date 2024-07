Il clamoroso ritorno di Alexis Sanchez all'Udinese non è così imminente, al contrario di quanto trapelato sui media italiani. A dirlo è Gianluca Nani, Group technical director del club friulano, che ha parlato così dell'eventualità di riabbracciare il Nino Maravilla, reduce dalla vittoria dello scudetto con l'Inter: "Non c’è trattativa, quando e se vorrà venire ci chiamerà", la precisazione ai microfoni de Il Messaggero Veneto.