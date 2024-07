Il Bologna Femminile sale a quota nove acquisti totali in questa sessione di mercato con l'annuncio degli ultimi tre nuovi innesti, tra cui Angela Passeri, che arriva in prestito dall'Inter. "Per rendere il contesto idoneo c’è bisogno di passione e ambizione, questo progetto è fondato per vincere - le parole del difensore dopo l'annuncio -. Ho voglia di tornare in campo ed essere protagonista di quest’annata. Ci sarà tutta la mia dedizione fisica e mentale per migliorare in ogni aspetto".