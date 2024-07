L'ex calciatore dell'Inter, ora membro dello staff nerazzurro, Fabio Galante, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Sempreinter.com, toccando diversi temi. "Marotta è un grande professionista, un profondo conoscitore di calcio e una persona di grande esperienza - ha detto riguardo il nuovo presidente dell'Inter. Quando parliamo di Marotta, parliamo di uno dei più grandi direttori che il calcio abbia mai avuto. Nessuna sorpresa quindi che sia diventato il nuovo presidente. Questa nomina può anche essere vista come un premio tra virgolette, assegnato a una persona con grande spessore per ricoprire un grande ruolo. Significa che il suo lavoro è stato riconosciuto. Sono molto contento che sia il presidente dell'Inter ed è qualcosa che merita assolutamente".

Sulla passata e nuova gestione: "Vorrei dire due parole su Steven Zhang. Tutti noi tifosi dell’Inter lo amiamo. Ha riportato l’Inter al massimo livello. Voglio salutarlo a nome di Inter Legends. Oaktree ha già dimostrato di voler proseguire sulla strada della continuità nominando Beppe Marotta presidente dell'Inter. Lo stesso si può dire di tutti i rinnovi contrattuali. L’Inter oggi è una squadra molto forte. E può essere considerata la favorita per il titolo di Serie A.”

Sui rinnovi di Lautaro e Barella: "Sono un segnale importante. Questi rinnovi significano che l'Inter vuole rafforzarsi e vincere. È anche un bel segnale per i tifosi, che possono continuare a sognare in grande. I nuovi acquisti miglioreranno sicuramente anche una squadra già molto forte".

Su Marcus Thuram: “L’Inter ha ingaggiato Thuram per essere la terza punta, non per giocare da titolare. Lui però ha sfruttato al meglio la situazione dimostrando il suo valore. Sono felice per lui perché è un ragazzo meraviglioso, tutti lo amano. Ha ancora aspetti in cui può migliorare, ma già ora il suo approccio al gioco è 10/10. Ha meritato elogi per questo. Complimenti anche a lui per aver contribuito a tanti gol segnati dall’Inter la scorsa stagione”.

Galante poi torna sul 20° scudetto vinto tra l'altro nel derby col Milan: “È qualcosa che rimarrà per sempre. È stata una partita storica che è passata alla storia. Tutti ricordano come l'Inter ha conquistato la sua seconda stella. Tuttavia, non credo che avrà alcun impatto sulla prossima stagione. Il Milan ha cambiato allenatore, l'Inter ha cambiato un paio di giocatori. I rossoneri cercheranno sicuramente di interrompere il trend negativo che li vede perdere sei derby di fila".

Su Inzaghi: "Nel calcio contano i risultati. Questi risultati gli hanno dato una mano a raggiungere la finale di Champions League per poi vincere la Serie A. Cito questi senza dimenticare i tanti altri trofei vinti. Il merito va anche al suo staff, senza dimenticare il lavoro dei dirigenti nerazzurri. I giocatori dell'Inter hanno mostrato un incredibile miglioramento sotto di lui. Questo aggiunge valore al lavoro svolto da Simone Inzaghi. Complimenti a lui".

Un confronto con Conte e Ancelotti: "Oggi Carlo Ancelotti è in una lega a sé stante. Ma Simone Inzaghi è giovane e ha tempo di aggiungere altri trofei di campionato e di coppa al suo CV. Quando alleni l’Inter significa che sei tra i migliori allenatori d’Italia e d’Europa”.