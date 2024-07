La Lega Serie A e diversi club italiani dichiarano guerra alle tre agenzie che si sono occupate della vendita dei diritti tv internazionali tra il 2008 e il 2018. Come riferito nel lancio di agenzia della Reuters, infatti, la richiesta è di miliardi di euro di danni con denuncia del 'cartello' utilizzato per far scendere il prezzo di vendita.

Alcuni dei principali club di calcio italiani, stando a quanto filtra, stanno cercando di ottenere quasi 2 miliardi di euro (precisamente 1,8 miliardi) in risarcimenti dopo la sentenza dell’antitrust italiana del 2019 che rilevava come "le agenzie IMG, MP & Silva e Be4 abbiano coordinato le offerte per i diritti, limitando la concorrenza. La decisione antitrust ha spinto quasi due dozzine di club, tra cui Milan, Inter, Torino, Fiorentina e la stessa Serie A, a citare in giudizio le agenzie presso un tribunale di Milano", si legge su Calcio e Finanza. Esperti nominati dal tribunale dovrebbero valutare l’entità dei danni entro aprile 2025 dopo che la Serie A - riferiscono alcune fonti - aveva cercato soluzioni extragiudiziali, senza però successo nelle negoziazioni.

Francesco Anglani, partner dello studio legale BonelliErede che nella causa cura gli interessi di squadre come Torino, Fiorentina e Roma, ha reso noto che le richieste di risarcimento danni dei singoli club superano complessivamente i 3 miliardi di euro: "Questa è la prima volta che un’azione per danni antitrust viene intrapresa in Italia per importi così significativi".

"Abbiamo difese valide contro le accuse sollevate e continueremo a difenderci con vigore", la replica a Reuters del portavoce di IMG. Le altre due agenzie, MP & Silva e Be4, sono invece in fase di liquidazione.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!