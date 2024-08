Negli scorsi giorni, verso fine luglio, erano giunte indiscrezioni dall'Inghilterra sul possibile scambio Dumfries-Wan-Bissaka tra Inter e United. Era ovviamente soltanto un'ipotesi, che non aveva nemmeno decollato. Ma l'esterno dei Red Devils andrà al West-Ham. Come riferisce Fabrizio Romano sono già state programmate le visite mediche per domani mattina. Niente futuro all'Inter, dunque, per Wan-Bissaka.